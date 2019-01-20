شؤون فلسطينية

الأعرج: من قصدته بموضوع "كريات أربع" أساء للرئيس عباس ورئيس الوزراء

الأعرج: من قصدته بموضوع "كريات أربع" أساء للرئيس عباس ورئيس الوزراء
حسين الأعرج
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، أن الشخص الذي يقود الحملة المناهضة لقانون الضمان الاجتماعي، أساء للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وكان الأعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع".

وقال الأعرج: "ما زلتُ أؤكد على كلامي، الذي ذكرت فيه أنه وللأسف يوجد شخص لم أفضل ذكر اسمه حينها يحرك الشارع ضد الضمان في الخليل، وكان سابقاً قد تعدى على الرئيس ورئيس الوزراء بطريقة غير مقبولة".

وأضاف: أنا لم أوجه أي إساءة لأهل الخليل، كما أني تحدثت له بصراحة: إني أعتذر إذا أُسيء فهمي أو تم تحوير كلامي بطريقة تُسيء لأي شخص في الخليل.

وحمّل الأعرج، المسؤولية لكل مَن أساء له، على اعتبار أنه "شخص من مؤسسي السلطة الفلسطينية، وحقق إنجازات"، وفق قوله.
 

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