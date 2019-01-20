وزير إسرائيلي: مهمة الحكومة المقبلة إزالة وجود إيران من سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاستيعاب الإسرائيلي عضو "الكابينت" يوآف غالنت، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة مهمتها إزالة تواجد إيران من سوريا.وأضاف غالنت خلال حدث ثقافي يوم السبت وفق موقع "مفزاك لايف": "الموضوع أهميته واضحة، ومؤسسة الجيش تعرف كيف تفعل ذلك، ولدى إسرائيل الفرصة لإزالة إيران من سوريا".وأشار غالنت إلى أن حكومة نتنياهو الحالية تعاملت مع أنفاق حركة حماس وحزب الله في الجنوب والشمال وأيضاً مع الملف النووي الإيراني.