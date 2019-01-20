تفجير قرب دمشق.. ومصادر طبية تتحدث عن "قتلى"

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بسماع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق.وتحدثت مصادر طبية، لوكالة (سبوتنيك) عن سقوط قتلى في انفجار كفرسوسة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية، ضربت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.بدوره، قال مراسل (شام إف إم) إن صوت الانفجار، الذي سمع في أرجاء العاصمة، ناجم عن عمل إرهابي، استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة "إرهابيين" حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة، والمزة، وجسر الزاهرة.وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صوت الانفجار الذي سمع في أرجاء دمشق، كان نتيجة عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية قرب المتحلق الجنوبي.وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية، أحبطت تفجيراً ثانياً بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة "إرهابيين"، حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة، والمزة، وجسر الزاهرة.