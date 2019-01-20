الوزير الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة بزيارة تفقدية للمباني الجديدة لجامعة الأزهر في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وكان باستقباله رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا، ومدير عمليات وكالة الغوث (أونروا) ماتيس شمالي، وثلة من الأكاديميين والمسؤولين بالجامعة.واطلع الوزير الحساينة، خلال الزيارة على المباني الجديدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومبنى الاحتفالات والأنشطة، معرباً عن فخره الكبير بهذه الإنجازات العظيمة والمهمة لبناء مستقبل واعد لأبناء شعبنا الفلسطيني.وأعرب الوزير الحساينة عن تقديره الكبير للجهود التي بذلت في هذه المشاريع التطويرية لمباني الجامعة، مثمناً جهود مجلس الجامعة والهيئات الأكاديمية والإدارية، مشدداً على المضي قدماً في مشاريع التنمية والبناء والإعمار.كما اطلع الوزير الحساينة، ومدير عمليات الوكالة شمالي على أعمال البنية التحتية للشارع المطل على أبنية الجامعة، والعمل المتواصل من أجل تطوير هذا الشارع .