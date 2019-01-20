شؤون فلسطينية

أبو سيف: "التربيطات الجانبية" المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال تُضعف الحصانة الوطنية

أبو سيف: "التربيطات الجانبية" المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال تُضعف الحصانة الوطنية
عاطف أبو سيف
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف: إن "التربيطات الجانبية" مع الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر، تساهم في تفتيت الجهد الفلسطيني المقاومة لـ (صفقة القرن)، وتُضعف الحصانة الوطنية في وجه المؤامرة.

وأوضح أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن استمرار الانقسام يساعد في تعزيز وتمرير (صفقة القرن) الأمريكية، موجهاً رسالة لحركة حماس: "الوحدة الوطنية أولاً ثم أولاً ثم مليوناً؛ لأن استمرار الانقسام جزء أساسي من صفقة القرن".

وأضاف أبو سيف: "تمويل الانقسام جزء من الصفقة الأمريكية، ومن يريد إفشال الصفقة ليضع يده بأيدينا لإنهاء الانقسام"، مؤكداً أن الولايات المتحدة، تعمل على تقويض الجهد الفلسطيني لتمرير (صفقة القرن).

وأشار إلى أن ذلك يأتي عبر الضفغط على القيادة والمؤسسات الفلسطينية، وأن موقف القيادة ليس في وجه صفقة القرن فحسب؛ بل في وجه أي مشروع تصفوي يمس القضية الوطنية.

وتابع: "موقف القيادة حازم ولو لم نُمنح فلساً واحداً لن نبدل حرفاً من مواقفنا، فهذه المواقف ليست ملكاً لنا، وهي للشهداء وعموم أبناء شعبنا"، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية عازمة على مواصلة النضال السياسي لتحصيل حقوق شعبنا.

واستكمل: "القيادة تعمل كل ما بوسعها لتمكين شعبنا على أرضه، وسياسات سلطات الاحتلال لن تُثني الشعب والقيادة عن مواصلة النضال من أجل استعادة الاستقلال الوطني، والاستيطان في نهاية المطاف إلى زوال، والباقي هو الشعب الفلسطيني".

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