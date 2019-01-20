مداهمات في محافظات الضفة واقتحام لمنزل الأسير "عمر البرغوثي"

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بلدة قرية كوبر شمال غرب رام الله، وتمركزت في عدة حارات فيها، قبل أن تنسحب باتجاه رام الله.وحسب شهود، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم.كما اقتحمت عدة دوريات للاحتلال منطقة بير الغزال غرب قرية تل جنوب غرب نابلس، ونصبت حاجزاً طياراً.وفي محافظة قلقيلية، احتجزت قوة لجيش الاحتلال، سائق دراجة نارية، وصادرت دراجته قرب محطة محروقات تحسين في بلدة عزون.