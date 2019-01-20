المنخفض الجوي يخطف أحلام حمزة ويتركه بلا ماوي ويناشد وزير الأشغال لمساعدته

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رام الله - دنيا الوطنتعرض منزل المواطن حمزة عقل من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لاضرار مادية نتيجة المنخفض الجوي يوم أمس الأربعاء.وأدت الرياح الشديدة والعواصف والأمطار الغزيرة إلى سقوط العديد من جدران منزل المواطن عقل بالإضافة إلى تضرر الأثاث ودخول المياه إلى الغرف.وكان قطاع غزة شهد اليومين الماضيين منخفض ورياح قوية وتساقط الأمطار بغزارة و التي مازالت مستمرة ولكن اخف من يوم أمس.ونظرا للاضرار التي فعلها المنخفض بمنزل المواطن عقل تعيش أسرته ظروفا في غاية الصعوبة وهي بحاجة ماسة الى ترميم المسكن وكذلك المساعدة الفورية.المواطن حمزة عقل ناشد كافة المؤسسات الخيرية وعلى رأسها جمعية الفلاح الخيرية ممثلة ورئيسها الدكتور رمضان طنبورة و الجهات المعنية و خاصة معالي وزير الأشغال مفيد الحسانية أن يساعدوا في ترميم منزلي لكي اتمكن من العيش فيه خاصة وأن معظم ساكنيه من الأطفال الذين تعرضوا لنزلات معوية بسبب البرد القارس.ويضيف المواطن عقل وهو يمسك باحد اطفاله وضعنا الاجتماعي صعب و خاصة علينا ديون متراكمة و لم يبق أي ماوي بعد تدمير المنزل و محتوياته أثر المنخفض الجوي.وتابع أن إيماني بالله عميق انه خير الرحيم سوف يسير لنا أصحاب القلوب الرحيمة من اهل الخير.وفي ختام مناشدته ناشد المواطن عقل وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة بمساعدتي في توفير ما يراه مناسبا حتى لا أعيش في الشوارع، بعد ماحدث لمنزلي ومحتوياته أثر المنخفض الجوي.