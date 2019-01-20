بعد سلسلة منخفضات قوية.. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.