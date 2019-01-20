شؤون فلسطينية

بعد سلسلة منخفضات قوية.. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

بعد سلسلة منخفضات قوية.. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

أخبار ذات صلة

الأعرج: من قصدته بموضوع &#34;كريات أربع&#34; أساء للرئيس عباس ورئيس الوزراء

الأعرج: من قصدته بموضوع "كريات أربع" أساء للرئيس عباس ورئيس الوزراء

الوزير الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

الوزير الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

أبو سيف: &#34;التربيطات الجانبية&#34; المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال تُضعف الحصانة الوطنية

أبو سيف: "التربيطات الجانبية" المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال تُضعف الحصانة الوطنية

مداهمات في محافظات الضفة واقتحام لمنزل الأسير &#34;عمر البرغوثي&#34;

مداهمات في محافظات الضفة واقتحام لمنزل الأسير "عمر البرغوثي"

المنخفض الجوي يخطف أحلام حمزة ويتركه بلا ماوي ويناشد وزير الأشغال لمساعدته

المنخفض الجوي يخطف أحلام حمزة ويتركه بلا ماوي ويناشد وزير الأشغال لمساعدته

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

عريقات: وجّهنا رسالة إلى واشنطن مفادها أننا لسنا بحاجة إلى مساعداتها الأمنية

عريقات: وجّهنا رسالة إلى واشنطن مفادها أننا لسنا بحاجة إلى مساعداتها الأمنية

مراقبون: الحكومة استجابت سريعاً لأهل الخليل بتشكيل لجنة تحقيق

مراقبون: الحكومة استجابت سريعاً لأهل الخليل بتشكيل لجنة تحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

الوزير الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

المنخفض الجوي يخطف أحلام حمزة ويتركه بلا ماوي ويناشد وزير الأشغال لمساعدته

المنخفض الجوي يخطف أحلام حمزة ويتركه بلا ماوي ويناشد وزير الأشغال لمساعدته

الحية: لا طريق لتحرير الأرض والمقدسات سوى المقاومة

الحية: لا طريق لتحرير الأرض والمقدسات سوى المقاومة

مفتي القدس ومحافظها يؤكدان على أهمية زيارة القدس

مفتي القدس ومحافظها يؤكدان على أهمية زيارة القدس

غنيم: الشراكة الدائمة مع بنك الاستثمار الأوروبي أثمرت العديد من الإنجازات

غنيم: الشراكة الدائمة مع بنك الاستثمار الأوروبي أثمرت العديد من الإنجازات

حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة خلال أيام.. وهذا ما سيناقشه

حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة خلال أيام.. وهذا ما سيناقشه

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

محافظ خانيونس: من أجل أبنائنا يجب إنهاء الانقسام

محافظ خانيونس: من أجل أبنائنا يجب إنهاء الانقسام

منوعات

&#34;الرقم الأصعب&#34;.. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

"الرقم الأصعب".. إهداء للنشامى بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

توفيق عكاشة: &#34;أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس&#34;

توفيق عكاشة: "أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس"

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل &#34;حمام السباحة&#34;.. والجمهور: &#34;قصدك تحدي التعري&#34;

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل "حمام السباحة".. والجمهور: "قصدك تحدي التعري"

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت &#34;صُبحي&#34;

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت "صُبحي"

عربي

وزير إسرائيلي: مهمة الحكومة المقبلة إزالة وجود إيران من سوريا

وزير إسرائيلي: مهمة الحكومة المقبلة إزالة وجود إيران من سوريا

مقتل 52 شخصا بغارة أميركية في الصومال

مقتل 52 شخصا بغارة أميركية في الصومال

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس