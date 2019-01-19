شؤون فلسطينية

عريقات: وجّهنا رسالة إلى واشنطن مفادها أننا لسنا بحاجة إلى مساعداتها الأمنية

عريقات: وجّهنا رسالة إلى واشنطن مفادها أننا لسنا بحاجة إلى مساعداتها الأمنية
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، وجّه رسالة قبل ثلاثة أيام إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية لا تريد المساعدات التي تقدمها واشنطن في مجال الأمن.

جاء ذلك في تصريحات لعريقات، مساء اليوم السبت، عبر برنامج "ملف اليوم" في تلفزيون فلسطين، ردا على سؤال حول القرار الأمريكي تمرير قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في (الكونغرس) بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومن جانب آخر، أوضح عريقات، انه لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا يمكن أن يكون هناك دويلة في قطاع غزة، وعلى حماس ان تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث لابناء الشعب الفلسطيني.

وقال: "القيادة الفلسطينية في حالة اجتماع دائم، لمناقشة كيفية استعادة الوحدة الوطنية وقطاع غزة"، مؤكدا ان نقطة الارتكاز لدى الاستراتيجية الفلسطينية هي استعادة الوحدة الوطنية.

وبين عريقات، أن هناك اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك لجنة اخرى تم اقرارها من قبل المجلس المركزي، والتي ستضع كل القضايا، واتخاذ القرارات واجراء الانتخابات.

اللقاء كاملا في الفيديو التالي: 

 

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