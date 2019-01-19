سلطات الاحتلال تُقرر إغلاق مدارس (أونروا) بالقدس وتغيير مُسمى مخيم شعفاط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قراراً بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن بلدية الاحتلال في القدس، تُخطط لإغلاق المدارس، والمراكز الصحية، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قراراً بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن بلدية الاحتلال في القدس، تُخطط لإغلاق المدارس، والمراكز الصحية، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ووفقا للقناة ذاتها، فإن عدة جلسات مغلقة عقدت مؤخرا في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة تقضي بمنع (الأونروا) من مزاولة أي نشاطات في شرقي القدس، مشيرةً إلى أن نتنياهو بنفسه شارك في بعض تلك الجلسات.
في السياق ذاته، أشارت القناة، إلى أن البلدية، تنوي إلغاء مُسمى مخيم شعفاط، وتحويله لحي شعفاط، لافتة إلى أن ذلك، جاء ضمن خطة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجين في القدس.
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