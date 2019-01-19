سلطات الاحتلال تُقرر إغلاق مدارس (أونروا) بالقدس وتغيير مُسمى مخيم شعفاط

ووفقا للقناة ذاتها، فإن عدة جلسات مغلقة عقدت مؤخرا في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة تقضي بمنع (الأونروا) من مزاولة أي نشاطات في شرقي القدس، مشيرةً إلى أن نتنياهو بنفسه شارك في بعض تلك الجلسات.





في السياق ذاته، أشارت القناة، إلى أن البلدية، تنوي إلغاء مُسمى مخيم شعفاط، وتحويله لحي شعفاط، لافتة إلى أن ذلك، جاء ضمن خطة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجين في القدس.