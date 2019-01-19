الحية: لا طريق لتحرير الأرض والمقدسات سوى المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني، ولا طريق لتحرير الأرض والمقدسات ودحر الاحتلال سوى المقاومة.وقال الحية، خلال حفل تأبين الشهيد القسامي أحمد سميح الفيومي: الذي استشهد نتيجة خطأ بالسلاح أثناء رباطه: "لا قتال ولا انتصار على العدو بدون تدريب وإعداد"، مضيفًا: "إن خيارنا وطريقنا الجهاد، ورغم عظم التضحيات لن نحيد عنه".وشدد على أنه لا خيار أمام الاحتلال إلا الرحيل عن الأرض الفلسطينية، مخاطبًا الاحتلال بالقول: "إنه مهما عظمت التضحيات وزاد الحصار فلن نحيد عن المقاومة، وسندفع بأبنائنا للكتائب المظفرة، ليحيلوا الأرض جهنمًا على المستوطنين والمحتلين".ولفت الحية إلى أن أبناء القسام، جندلوا قادة الاحتلال وجنوده شرق حي الشجاعية، وداسوا في (ناحال عوز) رؤوس الإسرائيليين.ونبه إلى أن الأمة، جربت طريق المفاوضات، ولكن أمام صلف الاحتلال، وصلنا لطريق مسدود، مبينًا أن الأمة جمعاء اليوم تفتح أبوابها للتطبيع، لكن الاحتلال لن ينال من عزيمة أبطالنا ورجالنا.وأضاف الحية: إننا لن نغير ولن نبدل طريق الشهداء والمقاتلين، وتستطيع الأمة أن تُراهن على شعبنا، الذي لم تضعف له هِمة، ولم تَلنْ له قناة.