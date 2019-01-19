شاهد: لحظة إنقاذ الشرطة البحرية لمواطن فرنسي جرفته الأمواج لشواطئ قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة إنقاذ الشرطة البحرية الفلسطينية في قطاع غزة، مواطناً فرنسياً، انجرفت سفينته إلى شواطئ قطاع غزة أول أمس الخميس.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح لحظة إنقاذ الشرطة البحرية الفلسطينية في قطاع غزة، مواطناً فرنسياً، انجرفت سفينته إلى شواطئ قطاع غزة أول أمس الخميس.
ومكث الفرنسي بقاربه لعدة أسابيع في عرض البحر بسبب عطل في أنظمة الملاحة، وقد جرفته الأمواج حتى وصل إلى شواطئ قطاع غزة.
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