مفتي القدس ومحافظها يؤكدان على أهمية زيارة القدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ القدس، عدنان غيث، ومفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، ظهر اليوم السبت في المسجد الأقصى المبارك، وبحضور الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، وفداً من أئمة المساجد في جمهورية ألبانيا الأوروبية المسلمة، والذي يحل ضيفاً على قاضي القضاة محمود الهباش.وقدم المحافظ والمفتي شرحاً وافياً حول آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والانتهاكات السافرة، التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، والمنافية لأبسط حقوق الإنسان والأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، لافتين إلى محاولات فرض البوابات الإلكترونية خلال الدخول إلى المسجد، وكيف أفشل المقدسيون، وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، محاولات الاحتلال لإقامة بوابات الكترونية على أبواب المسجد في محاولة لبسط السيطرة عليه.واستعرض المحافظ غيث الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس؛ لوقف العدوان الإسرائيلي، وتجنيب أبناء شعبنا ويلات الدمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن توقف المفاوضات، وتعثر عملية السلام، يعود لعدم جدية الطرف الإسرائيلي، والرفض الإسرائيلي المستمر لوقف الاستيطان على الأرض، داعياً رجال الدين وخطباء المساجد في ألبانيا إلى نصرة مدينة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ومقدساتها المستهدفة، والعمل على الضغط على القيادة في بلادهم من أجل أن تكون داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني؛ لإقامة دولته والعيش بحرية وأمان.وأكد غيث والمفتي على أهمية زيارة المسلمين والعلماء من كافة أرجاء العالم لمدينة القدس، والاطلاع عن كثب على معاناة أهلها والحصار الإسرائيلي المفروض عليها، وخاصة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، لافتين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل جاهداً على منع حرية العبادة، ومنع المؤمنين من الوصول إلى مقدساتهم في مدينة القدس ما يدعو العالم اجمع وخاصة المسلمين القادرين على الوصول إلى القدس، والرباط في الحرم القدسي الشريف جنباً إلى جنب مع أهل المدينة المقدسة، والدفاع عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، منوهين إلى دور العلماء والأئمة في هذا الجانب، والذي يعد دوراً محورياً وأساسياً لاستنهاض المسلمين في كافة أرجاء العالم، لزيارة القدس والرباط فيها، وخوض معركة الدفاع عنها.