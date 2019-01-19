غنيم: الشراكة الدائمة مع بنك الاستثمار الأوروبي أثمرت العديد من الإنجازات

وشدد الوزير غنيم على أن الدعم المتواصل للحكومة الفلسطينية وتحديداً لقطاع المياه في مشاريع البنية التحتية، كان له دور بارز في إنشاء العديد من المشاريع الحيوية.



جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مازن غنيم مع السيد لوكا لازورلي، مدير عام غرف العمليات في بنك الاستثمار الأوروبي.





وأكد م. غنيم أن الدعم الأوروبي يظهر جلياً من خلال برنامج محطة التحلية المركزية، والذي أكد أهمية استمرار دعمهم مالياً وتقنياً حتى تنفيذ المشروع.





واتفق الطرفان على جدول زمني لطرح وثائق العطاء لمحطة التحلية المركزية، ونشر عطاء الشركة الاستشارية لدعم إدارة وتنفيذ المشروع.





وناقش الاجتماع عدة مشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه، ومن ضمنها الاتفاق على إطلاق مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لرام الله، وإطلاق دراسة "كميات التخزين والتزويد".

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم السبت، أن العلاقة والشراكة الدائمة بين الحكومة الفلسطينية وبنك الاستثمار الأوروبي، أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في فلسطين، لا سيما على صعيد قطاع المياه.