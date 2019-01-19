صحيفة: ملكة بريطانيا انتهكت القانون ولن تُعاقب





وعلى الرغم من وجود رخصة قيادة بريطانية لديها، إلا أن القانون يسمح لها كملكة بقيادة السيارات بدون رخصة، والملكة كذلك لا تحمل جواز سفر لأنه يصدر باسمها أيضاً.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (ديلي ميل): "تم ضبط الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، وهي تقود سيارتها بدون حزام الأمان".وأكدت الصحيفة، أنه تم تصوير الملكة بهذا الشكل، في اليوم التالي بعد تعرض زوجها، الأمير فيليب، لحادث مرور (انقلبت به سيارة دفع رباعي).وأثار الموضوع تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت، فيما ذكر بعضهم، أن القيادة بدون حزام الأمان، تعتبر في بريطانيا، انتهاكاً للقانون، ويعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 100 جنيه استرليني.ولكن الملكة تتمتع بحصانة ضد الملاحقة القضائية، ولذلك لا يمكن معاقبتها- عادة في بريطانيا، توجه التهمة، باسم الملكة نفسها لذلك لا يمكن فتح قضايا جنائية ضدها ولا يمكنها المشاركة في المحاكمات، وتقديم شهادتها أمام القضاء، وطبعاً لا يمكن سحب رخصة القيادة من الملكة، ولكن زوجها يبقى عرضة لذلك، وفعلاً قد يتم سحب الرخصة منه بعد الحادث المذكور.ومن المعروف، أن إليزابيث الثانية، تعلمت قيادة السيارات خلال الحرب العالمية الثانية، وخدمت حينذاك كسائق على سيارة إسعاف.