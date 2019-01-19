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فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الجزائر باب الترشح رسمياً للراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية، بعد يوم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثامن عشر من نيسان/ أبريل المقبل موعداً للانتخابات.

ودعت الداخلية، اليوم السبت الراغبين بالترشح إلى سحب استمارات الترشح من مقرها بالعاصمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبينت الوزارة، أنه سيتم تسليم الاستمارات على أساس تقديم المترشح، رسالة لوزير الداخلية، يعلن فيها نيته تكوين ملف الترشح.

إلى ذلك، أعلن الناشط السياسي رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في مقطع فيديو مصور: "هذا السبت 19 حزيران/ يونيو، رشيد نكاز سيسحب استمارات ترشحه لرئاسيات 18 نيسان/ أبريل 2019 من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة".

وذكر موقع (TSA) الجزائر، أن اللواء المتقاعد علي غديري، أعلن أيضاً رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه ينتظر أن يدلي غديري بتصريح صحفي في القريب العاجل.

وأحيل غديري إلى التقاعد في 27 أيلول/ سبتمبر 2015، ولم يكن حينها معروفًا لدى الجزائريين، قبل أن يبدأ في نشر كتابات سياسية تنتقد الوضع الراهن، بعد خروجه من الخدمة العسكرية.

في حين لم يستبعد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه سيحسم موقفه بصفة رسمية في الـ 45 يوما المقبلة، وهي المهلة القانونية للترشح اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

أما رئيس الحكومة الجزائرية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد أويحيى، فقد رحب بدعوة بوتفليقة للانتخابات، داعياً إياه للترشح لولاية خامسة.

وقال أويحيي لقناة (النهار) الجزائرية، إنه "في حال تحققت هذه الحالة، سيكون هناك نشاط مع أحزاب التحالف الرئاسي، وكل ما يكون في حملة للرئيس بوتفليقة".

ويرى مراقبون، أنه بالرغم من الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تراها المعارضة عائقاً أمام العهدة الخامسة، يبقى ترشحه لولاية جديدة، هو أكبر الاحتمالات الواردة.

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