عربي

مأساة غرق جديدة.. فقدان 117 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

مأساة غرق جديدة.. فقدان 117 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المنظمة الدولية للهجرة، السبت: "إن نحو 117 مهاجراً فقدوا بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما جرى إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط".

وقال المتحدث باسم المنظمة، فلافيو دي جياكومو: "قال لنا الناجون الثلاثة: إن العدد كان 120 عندما غادروا القرة بوللي في ليبيا مساء الخميس، وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر، القارب بدأ في الغرق، وبدأ الناس أيضاً في الغرق"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "إن من كانوا على متن القارب جاؤوا بالأساس من غرب أفريقيا"، موضحاً أنه "كان على متنه 10 نساء، من بينهم فتاة حبلى، وطفلان أحدهم عمره شهران فقط".

وقال الأميرال الإيطالي فابيو اجوستيني لمحطة (راي نيوز 24) التلفزيونية الرسمية: "إن طائرة عسكرية إيطالية، كانت تقوم بدورية فوق البحر يوم الجمعة، عندما رصدت القارب للمرة الأولى، وهو يغرق في أمواج متلاطمة، وألقت طوفين للنجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود".

ثم قامت طائرة مروحية أرسلتها سفينة تابعة للبحرية بإنقاذ 3 أشخاص، كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم، ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وقالت البحرية الإيطالية: إنها أبلغت السلطات الليبية، التي نسقت عملية إنقاذ وأمرت سفينة تجارية بالتوجه لموقع غرق القارب، لكن العملية انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب "بلا جدوى"، حسب ما ذكرت وكالة (رويترز).

وأظهرت أرقام المنظمة الدولية للهجرة، أن 2297 مهاجراً لقوا حتفهم، أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي، مقابل وصول نحو 117 ألف شخص في الإجمال إلى أوروبا عبر البحر.

ووفقاً للمنظمة، فقد وصل 4449 شخصاً إلى أوروبا في أول 16 يوم من العام، أغلبهم عبر البحر مقارنة، بنحو 2964 خلال نفس  الفترة من عام 2018.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في مشاركة على (فيسبوك) في وقت متأخر من مساء الجمعة: "مادامت الموانئ الأوروبية مفتوحة... سيواصل مهربو البشر العمل وقتل الناس".

أخبار ذات صلة

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية

صورة لمحمد بن سلمان بـ&#34;تحدي العشر سنوات&#34; تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صورة لمحمد بن سلمان بـ"تحدي العشر سنوات" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مقتل مُعتمرة بصخرة عند غار حراء

مقتل مُعتمرة بصخرة عند غار حراء

السعودية تستثمر في جنوب إفريقيا بـ10 بلايين دولار

السعودية تستثمر في جنوب إفريقيا بـ10 بلايين دولار

كاتب سعودي: &#34;جمال خاشقجي&#34; حي يرزق ولم يمت

كاتب سعودي: "جمال خاشقجي" حي يرزق ولم يمت

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

غنيم يلتقي مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي

غنيم يلتقي مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

محافظ خانيونس: من اجل ابنائنا يجب انهاء الانقسام

محافظ خانيونس: من اجل ابنائنا يجب انهاء الانقسام

الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية

الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية

حماس: لا جديد في ملف الأسرى والاحتلال غير جاهز لإبرام صفقة جديدة

حماس: لا جديد في ملف الأسرى والاحتلال غير جاهز لإبرام صفقة جديدة

إصابة 129 شخصاً في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

إصابة 129 شخصاً في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته

&#34;الديمقراطية&#34;: إصرار شعبنا على مواصلة مسيراته السلمية تأكيد على ديمومتها

"الديمقراطية": إصرار شعبنا على مواصلة مسيراته السلمية تأكيد على ديمومتها

منوعات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

توفيق عكاشة: &#34;أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس&#34;

توفيق عكاشة: "أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس"

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل &#34;حمام السباحة&#34;.. والجمهور: &#34;قصدك تحدي التعري&#34;

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل "حمام السباحة".. والجمهور: "قصدك تحدي التعري"

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت &#34;صُبحي&#34;

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت "صُبحي"

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. منى فاروق تخرج عن صمتها

بعد الفيديو "الإباحي".. منى فاروق تخرج عن صمتها

عربي

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

مأساة غرق جديدة.. فقدان 117 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

مأساة غرق جديدة.. فقدان 117 مهاجراً قبالة السواحل الليبية