تظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا تتجدد للأسبوع العاشر

رام الله - دنيا الوطنللأسبوع العاشر على التوالي، وكما في كل يوم سبت، انطلقت مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الأخرى، وسط تعزيزات أمنية مشددة.وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن الاحتجاجات بدأت، صباح السبت، بمشاركة عدد قليل من المتظاهرين، لكن العدد سرعان ما ارتفع مع مرور الوقت.وقد انطلقت تظاهرة، اليوم السبت، بشكل هادئ، ولم تسجيل أي انفلات أمني حتى الآن.ونشرت باريس خمسة آلاف شرطي حول العاصمة، لا سيما حول المباني الحكومية والشانزليزيه، تحسباً لأي أعمال عنف، كما تم نشر الآلاف من رجال الشرطة في مدن أخرى.ويعبر المحتجون عن رفضهم للحوار، الذي فتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع مجموعات تمثيلية لمختلف شرائح المجتمع، ويطالبون بضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذهبت مطالب البعض إلى دعوة ماكرون وحكومته للاستقالة.وتأتي تظاهرة السبت العاشر بالتزامن مع مواصلة ماكرون "الحوار الوطني الكبير" مع رؤساء البلديات في الجنوب الغربي، حيث يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن "الكلمات وحدها لن تكون كافية" لتهدئة غضب المتظاهرين.