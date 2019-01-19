انقلاب جيب عسكري إسرائيلي شمال الضفة





رام الله - دنيا الوطنانقلب جيب عسكري إسرائيلي مساء اليوم السبت، جراء انعطاف مروري شمال الضفة الغربية.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن مركبة عسكرية انقلبت على الطريق رقم 596، قرب قرية أم الريحان جنوب غرب مدينة جنين إثر مرور سيارة مسرعة لم تتوقف عند مفترق الطرق هناك.وأشارت القناة إلى أن الجيب كان يقل ضابطاً وثلاثة جنود ولم يصب أي منهم لكن تضرر الجيب.