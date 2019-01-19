دولي

انقلاب جيب عسكري إسرائيلي شمال الضفة

انقلاب جيب عسكري إسرائيلي شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
انقلب جيب عسكري إسرائيلي مساء اليوم السبت، جراء انعطاف مروري شمال الضفة الغربية.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن مركبة عسكرية انقلبت على الطريق رقم 596، قرب قرية أم الريحان جنوب غرب مدينة جنين إثر مرور سيارة مسرعة لم تتوقف عند مفترق الطرق هناك.

وأشارت القناة إلى أن الجيب كان يقل ضابطاً وثلاثة جنود ولم يصب أي منهم لكن تضرر الجيب.


أخبار ذات صلة

شاهد: مقتل 21 شخصا في انفجار خط أنابيب وقود بالمكسيك

شاهد: مقتل 21 شخصا في انفجار خط أنابيب وقود بالمكسيك

اتفاقية بين الهند وإسرائيل

اتفاقية بين الهند وإسرائيل

بعد تمسك حكومة نتنياهو بقانون القومية.. غضب درزي كبير

بعد تمسك حكومة نتنياهو بقانون القومية.. غضب درزي كبير

الكشف عن مخطط لاغتيال بوتين

الكشف عن مخطط لاغتيال بوتين

الإذاعة الإسرائيلية: استمرار التحقيق في الفضيحة الجنسية لجهاز القضاء

الإذاعة الإسرائيلية: استمرار التحقيق في الفضيحة الجنسية لجهاز القضاء

المدعي العام الإسرائيلي يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو في القضية (4000)

المدعي العام الإسرائيلي يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو في القضية (4000)

شاهد: صورة تاريخية لأوباما وزوجته تحصد أكثر من مليون إعجاب

شاهد: صورة تاريخية لأوباما وزوجته تحصد أكثر من مليون إعجاب

شاهد: زوج ملكة بريطانيا ينجو من الموت المُحقق

شاهد: زوج ملكة بريطانيا ينجو من الموت المُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

محافظ خانيونس: من اجل ابنائنا يجب انهاء الانقسام

محافظ خانيونس: من اجل ابنائنا يجب انهاء الانقسام

الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية

الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية

حماس: لا جديد في ملف الأسرى والاحتلال غير جاهز لإبرام صفقة جديدة

حماس: لا جديد في ملف الأسرى والاحتلال غير جاهز لإبرام صفقة جديدة

إصابة 129 شخصاً في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

إصابة 129 شخصاً في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته

&#34;الديمقراطية&#34;: إصرار شعبنا على مواصلة مسيراته السلمية تأكيد على ديمومتها

"الديمقراطية": إصرار شعبنا على مواصلة مسيراته السلمية تأكيد على ديمومتها

القوى الوطنية تدعو للاعتصام الأربعاء رفضاً لـ &#34;الابتزاز الأمريكي&#34;

القوى الوطنية تدعو للاعتصام الأربعاء رفضاً لـ "الابتزاز الأمريكي"

منوعات

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة &#34;عارية&#34;

باسم يوسف يشارك في تحدّي الـ10 سنوات بصورة "عارية"

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

صورة نادرة التقطتها السيدة فيروز لأبنائها تثير ضجة

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

الموت يفجع الإعلامي مصطفى الآغا

توفيق عكاشة: &#34;أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس&#34;

توفيق عكاشة: "أقسم بالله عايز أعمل عملية ومفيش معايا فلوس"

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

لأول مرة في تاريخ السينما العربية.. فيلم مصري باللغة الهندية

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل &#34;حمام السباحة&#34;.. والجمهور: &#34;قصدك تحدي التعري&#34;

رانيا يوسف تتحدى البرد من داخل "حمام السباحة".. والجمهور: "قصدك تحدي التعري"

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

موقف محرج لإليسا على المسرح بالقاهرة

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت &#34;صُبحي&#34;

هيفاء ماجيك تتحدى متابعينها وتعرض صوره لها قبل 10 سنوات حين كانت "صُبحي"

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. منى فاروق تخرج عن صمتها

بعد الفيديو "الإباحي".. منى فاروق تخرج عن صمتها

عربي

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية

صورة لمحمد بن سلمان بـ&#34;تحدي العشر سنوات&#34; تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صورة لمحمد بن سلمان بـ"تحدي العشر سنوات" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مقتل مُعتمرة بصخرة عند غار حراء

مقتل مُعتمرة بصخرة عند غار حراء

السعودية تستثمر في جنوب إفريقيا بـ10 بلايين دولار

السعودية تستثمر في جنوب إفريقيا بـ10 بلايين دولار