شؤون فلسطينية

حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة خلال أيام.. وهذا ما سيناقشه

حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة خلال أيام.. وهذا ما سيناقشه
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن وفدا من الحركة سيتوجه خلال أيام، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية.

وأوضح قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيناقش مع المسؤولين في جهاز المخابرات، تطوير العلاقات الثنائية، ودور مصر في التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، ومناقشة التحديات ووقف مصر بجانب القضية الفلسطينية، بالاضافة الى دورها في توحيد البيت الفلسطيني، ووساطتها في تثبيت وقفت اطلاق النار مع الاحتلال.

وبين قاسم، أن الزيارة هي استمرار لتطوير العلاقة بين حركة حماس والقاهرة، وهي متبادلة بين الطرفين، لافتا إلى أن هناك دورا ايجابيا في تطور العلاقة.

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