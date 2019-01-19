وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، بعد صدمها من قبل شاحنة (نصف نقل)، وقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.وفي التفاصيل، أفادت شرطة المرور، بوفاة الطفلة سمر حمزة البطران ( أربع سنوات)، بعد ان صدمتها شاحنة نصف نقل من نوع (DAF)، في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرق مدينة غزة.