وفاة طفلة في حادث دهس شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، بعد صدمها من قبل شاحنة (نصف نقل)، وقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وفي التفاصيل، أفادت شرطة المرور، بوفاة الطفلة سمر حمزة البطران ( أربع سنوات)، بعد ان صدمتها شاحنة نصف نقل من نوع (DAF)، في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرق مدينة غزة.
لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، بعد صدمها من قبل شاحنة (نصف نقل)، وقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وفي التفاصيل، أفادت شرطة المرور، بوفاة الطفلة سمر حمزة البطران ( أربع سنوات)، بعد ان صدمتها شاحنة نصف نقل من نوع (DAF)، في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرق مدينة غزة.
التعليقات