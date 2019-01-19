المدلل: وعودات مصرية بفتح معبر رفح البري بكلا الاتجاهين خلال أيام
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن هناك وعودات من قبل جمهورية مصر العربية، بفتح معبر رفح البري، بكلا الاتجاهين خلال أيام.
كشف أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن هناك وعودات من قبل جمهورية مصر العربية، بفتح معبر رفح البري، بكلا الاتجاهين خلال أيام.
وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": "إن هناك وعودات مصرية بفتح معبر فح البري، في كلا الاتجاهين خلال الايام المقبلة".
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد قررت قبل أيام، سحب كافة موظفيها من معبر رفح البري، احتجاجا على اعاقة عملهم من قبل حركة حماس.
وعلى أثر ذلك، أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، عن تسلمها كافة مهام معبر رفح البري.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد قررت قبل أيام، سحب كافة موظفيها من معبر رفح البري، احتجاجا على اعاقة عملهم من قبل حركة حماس.
وعلى أثر ذلك، أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، عن تسلمها كافة مهام معبر رفح البري.
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