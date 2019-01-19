محافظ خانيونس: من اجل ابنائنا يجب انهاء الانقسام



وقال المحافظ ان لا خيارات امام المتخاصمين فالمصالحة هي الخيار الامثل والتنازل من اجل مصلحة الشعب يعتبر نصر وقوة فلنتخذ القرار ونتجه الى مصالحة فلسطينية شاملة ونبني مجتمع قوي نواجه به كل التحديات المتربصة بنا وبقضيتنا .



رام الله - دنيا الوطنشارك الدكتور احمد الشيبي محافظ خانيونس في حفل تكريم شهداء قرية عبدس بمسرح الهلال الاحمر الفلسطيني بخان يونس في تصريح صحفي للمحافظ قال الدكتور الشيبي بان دماء شهدائنا هي التي ابقت قضيتنا الفلسطينية مطروحة بقوة على الساحة الدولية وان دماء الشهداء هي عنوان للقضية الفلسطينية .واكد الشيبي في كلمة قائلا احتراما لدماء الشهداء ووفاءا منا لهم جميعا ومن اجل ابنائنا والاجيال القادمة نحن الان في امس الحاجة الى المصالحة الفلسطينية لأننا تأخرنا بفعل ايدينا فمن مبدأ الصلح نبدأ بالبناء والانطلاق لبناء واقع ايجابي ومشرق للأجيال القادمة .وطالب المحافظ الكل الفلسطيني ان يتحمل مسئولياته والسعي بكل قوة لأنهاء صفحة الانقسام التي باتت صفحة عار في تاريخ القضية .