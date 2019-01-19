الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية



















رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم السبت الى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.وكان في استقبال الحمد الله لدى وصوله العاصمة بيروت نظيره اللبناني سعد الحريري، حيث استعرض حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية.ومن المقرر ان يلتقي الحمد الله إلى جانب مشاركته في القمة، عددا من القادة والمسؤولين اللبنانيين والعرب، لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل دعم أبناء شعبنا خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية.