لابيد لسكان حي الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع القناة السابعة، أن يائير لابيد زعيم حزب (يش عتيد) ترأس مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين في غلاف غزة شرقي الشجاعية.وقال لابيد خلال مشاركته في المسيرة برفقة أعضاء الحزب، لغلاف غزة: "لقد جئنا هنا اليوم على حدود القطاع أمام منطقة "الشجاعية" لنقول لهم، ربما تكونوا قد نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية، لكنكم لن تنجحوا في ردع شعب إسرائيل، نحن هنا إلى الأبد ونزرع ونتكاثر".يشار إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة، تشهد يوم الجمعة من كل أسبوع، مظاهرات واحتجاجات، ينظمها سكان القطاع، رفضاً للحصار الإسرائيلي، الذي استمر اثني عشر عاماً.