عربي

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية

أمير قطر يُقرر الحضور شخصيًا إلى القمة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية الاقتصادية والتنموية رفيق شلالا، أن "الرئاسة اللبنانية، تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني، سيصل إلى لبنان غداً للمشاركة في القمة".

وكانت (وكالة الأنباء القطرية)، أعلنت في وقت سابق، أن الأمير القطري تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية ميشال عون، جرى خلاله استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. 

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