صورة لمحمد بن سلمان بـ"تحدي العشر سنوات" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أشعلت صورة نشرتها فنانة سعودية، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحدي العشر سنوات، والذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام.
ونشرت الفنانة السعودية نصرة الحربي على حسابها في موقع "تويتر"، صورتين، الأولى التقطت عام 2009 والثانية التقطت في 2019، وكتبت عليهما، "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد قدوتنا".
أشعلت صورة نشرتها فنانة سعودية، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحدي العشر سنوات، والذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام.
ونشرت الفنانة السعودية نصرة الحربي على حسابها في موقع "تويتر"، صورتين، الأولى التقطت عام 2009 والثانية التقطت في 2019، وكتبت عليهما، "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد قدوتنا".
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