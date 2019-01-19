الهباش: هل طابت نفوس قادة حماس بعد غَرق شباب غزة؟

حمّل مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، قاضي القضاة، محمود الهباش، حركة حماس، مسؤولية هجرة شباب قطاع غزة إلى الخارج.



وقال الهباش في تغريدة عبر (تويتر): "هل طابت نفوس قادة حماس، المصرّين على اختطاف غزة، بهجرة شبابها نحو المجهول هرباً من الواقع الذي صنعته حماس في غزة، ليقضي بعضهم غرقاً، وهو يحاول الهجرة؟



وتابع مستشهداً بحديث نبوي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فخفف عنهم فخفف عنه".



وأعلنت مجموعة الإنقاذ الموحد للإغاثة الإنسانية، أمس وفاة شاب فلسطيني، من قطاع غزة، إثر غرقه قبالة السواحل اليونانية.



وأكدت صفحة (مجموعة الإنقاذ الموحد للإغاثة الإنسانية)، عبر موقع (فيسبوك)، أن الشاب الفلسطيني، حسام أبو سيدو، قد توفي، وتم انتشال جثته، من البحر من قبل غواصين، وتم نقله إلى مشفى في جزيرة ليروس.







رام الله - دنيا الوطن