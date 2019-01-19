حماس: لا جديد في ملف الأسرى والاحتلال غير جاهز لإبرام صفقة جديدة

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس، اليوم السبت، عن الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات غير مباشرة تجرى حالياً، من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحركة وحكومة الاحتلال، حول صفقة تبادل أسرى جديدة.وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدة عبر (تويتر): إنه لا جديد في ملف الأسرى، والاحتلال الإسرائيلي غير جاهز لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة".وأضاف: "سيبقى موضوع إطلاق سراحهم على سلم اهتمامات وأولويات الحركة، وعهدنا معهم لانتزاع حقوقهم وحريتهم وبكل قوة، وفاءً لهم ولتضحياتهم".وكانت صحيفة (العربي الجديد) نقلت عن مصادر في حركة حماس، لم تسمها اليوم السبت: أن محاولات واتصالات غير مباشرة، تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتحريك صفقة الأسرى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة لدعم صورة حكومة بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.