إصابة 129 شخصاً في 216 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصيب 129 شخصاً بجروح مختلفة، جراء 216 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 216 حادث سير، نتج عنها إصابة 129 شخصاً، وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة و12 بالمتوسطة، و115 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 8407 مركبات، وأنزلت عن الشارع 103 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3932 مخالفة مرورية، وحجزت 148 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 24 مركبة غير قانونية.