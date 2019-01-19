شؤون فلسطينية

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته

الصالحي: ما يقوم به الحراك حق مشروع وعلى الأعرج الاعتذار عن تصريحاته
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، تصريحات وزير الحكم المحلي، د. حسين الأعرج، ودعاه إلى الاعتذار عنها دون مكابرة.

وقال الصالحي في تصريح له: إن الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي، يجب ألا ينحدر إلى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان.

وأكد الصالحي على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي.

وقال: إن حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتباراً عن حراك المحافظات الأخرى، والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها، محذراً من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات العشائرية، وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني.

وجدد الصالحي، دعوته للرئيس أبو مازن من أجل تجميد قانون الضمان الاجتماعي إلى حين إقراره من المجلس التشريعي القادم، وبناء أوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.

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