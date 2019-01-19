القوى الوطنية تدعو للاعتصام الأربعاء رفضاً لـ "الابتزاز الأمريكي"

دعت القوى الوطنية والإسلامية، لأوسع مشاركة في الاعتصام أمام مقر وكالة التنمية الأميركية (USAID)، يوم الأربعاء، رفضاً لمقايضة حقوق شعبنا بأموال الدعم الأميركي المشروط، وتأكيداً على أن هذه الحقوق غير قابلة للمقايضة.



وقالت القوى في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "يا جماهير شعبنا البطل يا حماة القدس أبطالها وسدنة مقدساتها الاسلامية والمسيحية الماضون على طريق الشهداء والأسرى والجرحى تمكساً بالثوابت الوطنية في حق العودة وتقريرالمصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".



وأضاف: "تتواصل المحاولات المحمومة من قبل الإدارة الأميركية شريك الاحتلال في تصفية القضية الوطنية لشعبنا عبر حل الأمر الواقع، وسياسة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس وهي مثلما غيرها سيفشلها شعبنا وهو يواصل معركة البقاء والصمود فوق أرضه متحدياً إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية الفاشية، وسيسقط صفقة القرن وملحقاتها المشبوهة" .



وأكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على مايلي:



- إقدام الاحتلال على استهداف الأشجار والمزوعات في المغير وقطع أشجار الزيتون فيها، ومصادرة الأراضي في دير دبوان هو إرهاب منظم ولشعبنا الحق في الرد عليها بكل الإمكانات المتاحة.



- ندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام أمام مقر وكالة التنمية الأميركية (USAID) في شارع الإرسال عمارة الجميل سنتر الأربعاء، الساعة 12:00 ظهراً، رفضاً لمقايضة حقوق شعبنا بأموال الدعم الأميركي المشروط، وتاكيداً على أن هذه الحقوق غير قابلة للمقايضة



- اعتبار الجمعة يوم تصعيد على كافة نقاط الاحتكاك والدعوة للمشاركة في مسيرة الريسان، وكذلك بلعين ونعلين والمغير والخان الأحمر، رفضاً للاقتلاع والتطهير العرقي.



وحملّت القوى دولة الاحتلال بكل أجهزتها وأدارات سجونها كاملة المسؤولية عن تردي الوضع الصحي للأسير المريض أبو دياك والأسرى المرضى، وتدعو لتحرك فوري لإنقاذ حياتهم فوراً، ولأوسع إسناد للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، والانتهاكات الجسيمة بحقهم.

رام الله - دنيا الوطن