تنقل 2923 مسافراً الجمعة عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 2923 مسافراً في الاتجاهين، امس الجمعة، عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-مغادرون: 1250 مسافراً.قادمون: 1673 مسافراً.مرجعون: 15 مسافراً.وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، كالمعتاد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في الاتجاهين، ويستمر دخول المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن حتى ساعات المساء.كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.