شاهد: ظهور الناجين الغزيين من حادثة غرق القارب قرب اليونان

وكانت مجموعة الإنقاذ الموحد للإغاثة الإنسانية، أعلنت أمس وفاة شاب فلسطيني، من قطاع غزة، إثر غرقه قبالة السواحل اليونانية.وأكدت صفحة (مجموعة الإنقاذ الموحد للإغاثة الإنسانية)، عبر موقع (فيسبوك)، أن الشاب الفلسطيني، حسام أبو سيدو، قد توفي، وتم انتشال جثته، من البحر من قبل غواصين، وتم نقله إلى مشفى في جزيرة ليروس.وأضافت المجموعة الإنقاذية، أن الحادثة، وقعت صباح اليوم، إثر ارتطام القارب، الذي كان يتواجد به الشاب أبو سيدو، وعدد آخر من المهاجرين الفلسطينيين، بصخور ما أدى لوقوع إصابات كثيرة في المكان.وأوضحت، أنه تم إبلاغ الخفر اليوناني بالحادثة، وتم إرسال طائرة وقوارب إنقاذ وغواصين للبحث عن المفقود، وفي الصباح، تم إرسال التمر والماء والبطانيات للمهاجرين، وفي الساعة 2:30 بتوقيت تركيا تم نقلهم إلى ليروس.