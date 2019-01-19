شؤون فلسطينية

البرغوثي يشرح لوفد طلابي من جامعة كولومبيا الأمريكية نضال الشعب الفلسطيني

البرغوثي يشرح لوفد طلابي من جامعة كولومبيا الأمريكية نضال الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفداً طلابياً كبيراً من طلاب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الأمريكية، وأطلعه على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقدم الدكتور مصطفى البرغوثي، شرحاً وافياً حول ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مستعرضاً جوانب الفصل والتمييز العنصري، التي تفرضها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي طالت جميع مناحي الحياة اليومية.

واعتبر البرغوثي، أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، التي تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وعرض البرغوثي بالصور والأرقام تفاصيل نظام الفصل العنصري، الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معتبراً أنه أسوأ من نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال البرغوثي، إن إسرائيل لن ترتدع إلا بفرض مقاطعة وعقوبات عليها، تجبرها على التراجع والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في أن يعيش بحرية في دولته المستقلة كباقي شعوب الأرض.

ودعا البرغوثي، الطلاب للانضمام لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل الـ BDS والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد نظام الفصل والتمييز العنصري الإسرائيلي.                                     

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