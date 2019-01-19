أبو هولي: شعبنا استطاع أن يحفظ تراثه وثقافته وهويته الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنشارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، بافتتاح مهرجان إحياء التراث الفلسطيني، دعماً لجرحانا البواسل، الذي أقيم يوم أمس في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.وشارك في المهرجان التراثي الذي نظمته المبادرة الشبابية في مخيم النصيرات لفيف من الوجهاء والمخاتير، وممثلي عن المنظمات الأهلية والمرأة وحشد جماهيري كبير من أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين الأربعة في محافظة الوسطى.وثمن المبادرة الشبابية لإحياء التراث الفلسطيني، مؤكداً على أن الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها الأولى، كان أحد أهدافها الحفاظ على الهوية والكيانية الفلسطينية التي سعى الاحتلال مذ النكبة إلى طمسها وتدميرها.وقال إن الشعب الفلسطيني استطاع أن يحفظ تراثه وثقافته وهويته التي باتت الأجيال تتوارثها جيلاً بعد جيل من التبديد والذوبان، لافتاً إلى أن دائر شؤون اللاجئين في المنظمة تدعم كافة البرامج والفعاليات التي تعزز ثقافة حق العودة، وتحفظ الهوية الفلسطينية وتراثها العريق.وفي ختام الفعالية، التي تخللتها أغانٍ وعروض تراثية والدبكات الشعبية، شكر أبو هولي القائمين على هذه المبادرة، وعلى رأسهم أدهم النسر، وفرقة نشامى البادية، وفرقة التراث البدوي الأصيل، وكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة.وعلى صعيد آخر التقى أبو هولي في مكتبه اليوم وفد من المكتب الحركي الطبي المركزي لحركة فتح، ضم أمين سر المكتب الحركي الطبي المركزي، الدكتور علاء نعيم، والدكتور محمد زغبر، أمين سر المكتب الحركي لغرب غزة، والدكتورة هدى أبو خوصة، عضو المكتب الحركي المركزي، والدكتورة اروى شلبي، عضو المكتب الحركي لغرب غزة.واطلع الوفد أبو هولي على نشاطات المكتب الحركي الطبي والفعاليات التي ينظمها لدعم حقوق الأطباء والبرامج الخدماتية التي ينظمها في المحافظات لخدمة المرضى خاصة برنامج الأيام الطبية المجانية، كما وضعوه في مشاكل الأطباء، خاصة حقوقهم الإدارية والعلاوات، ومتابعته لحلها مع الجهات المختصة.وأثنى أبو هولي على الأنشطة التي ينظمها المكتب الحركي الطبي، والجهود التي يبذلها في خدمة الأطباء والمرضى.واطلع الوفد على نشاطات دائرة شؤون اللاجئين، والمهام التي تقوم بها والمشاريع التي تنفذها في المخيمات إلى جانب أوضاع اللاجئين في المخيمات، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير تضع قضية اللاجئين على سلم أولوياتها.وأكد على أن منظمة التحرير، رفضت (صفقة القرن) الأمريكية، ولن تقبل بالحلول التي تنتقص من حق العودة، وستواصل نضالها المشروع حتى تحقيق الحقوق كاملة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وسلم الوفد الزائر في ختام زيارته لأبو هولي، درع تكريم تقديراً لجهوده في خدمة اللاجئين، وعمله المتواصل لخدمة أبناء شعبه.