دولي

شاهد: مقتل 21 شخصا في انفجار خط أنابيب وقود بالمكسيك

شاهد: مقتل 21 شخصا في انفجار خط أنابيب وقود بالمكسيك
حريق كبير في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
قُتل21 شخصا على الأقل وأصيب 71 آخرون، في انفجار خط أنابيب، وقود بالمكسيك.

وتعرّض خط الأنابيب للتخريب على أيدي من يشتبه بأنهم لصوص وقود في وسط البلاد، بينما كان العشرات يحاولون ملء أوعية بالوقود، عندما حدث الانفجار.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان في ولاية هيدالجو إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالجو للتلفزيون المكسيكي: إن خدمات الطوارئ سجلت مقتل 21 شخصا متفحمين وإصابة ما لا يقل عن 71 آخرين.

وتابع: "لا تزال هناك منطقة شديدة السخونة ونعتقد أن عدد المصابين أو القتلى بتلك المنطقة التي لم نتمكن من الوصول إليها قد يرتفع".

وقبل منتصف الليل بقليل، قال وزير الأمن العام ألفونسو دورازو إن الحريق قد تم إخماده وإن الحكومة ستحتاج إلى وقت لتحديد عدد القتلى النهائي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا مصابين بحروق جراء الانفجار في حين أرسلت الحكومة سيارات إسعاف وأطباء لعلاج المصابين، بحسب وكالة رويترز.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ويعد الحادث واحدا من أسوأ تلك الحوادث في التاريخ الحديث في بلد تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط والغاز فيه للمئات من عمليات التخريب بغرض السرقة.

 

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