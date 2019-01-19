شؤون فلسطينية

كلية إدارة المال والأعمال بجامعة فلسطين تنظم زيارة لمقر مجموعة الاتصالات الفلسطينية

كلية إدارة المال والأعمال بجامعة فلسطين تنظم زيارة لمقر مجموعة الاتصالات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية إدارة المال والأعمال في جامعة فلسطين، زيارة إلى مقر مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" في مدينة غزة، وذلك للتعرف على سير العمل في المجموعة.

 بدوره، رحب المهندس خليل أبو سليم، مدير عام إقليم غزة، بشركة الاتصالات الفلسطينية، بطلبة جامعة فلسطين، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات التي تنفذها جامعة فلسطين، تقلل الفجوة بين المساقات النظرية التي يتم تدريسها للطلاب، والتطبيق العملي في سوق العمل، مشيدًا باهتمام جامعة فلسطين بالجانب العملي التطبيقي، وتطوير مستوى طلابها، وتهيئتهم لسوق العمل.

 وقدم عدد من مسؤولي دوائر شركة الاتصالات الفلسطينية، معلومات تفصيلية عن الاتصالات، وأهمية الاستعداد الجيد للمقابلة الشخصية وطبيعة امتحان المتقدمين للوظائف بشركة الاتصالات الفلسطينية، واللوجستيات وسلسلة التزويد والخدمات الإدارية والمستودعات، إضافة إلى نبذة عن المعارض الخاصة شركة الاتصالات الفلسطينية وآليات التعامل مع كبار المشتركين، وكيفية إعداد التقارير الدورية على مستوى المبيعات، والتقنيات الفنية في استخدام الخرائط والبيانات لنظم المعلومات الجغرافية (GIS)
لخطوط الهواتف وكيفية التركيب والمتابعة والصيانة في الميدان للمنازل من خلال برنامج (SWAT) استراتيجية العمل وإدارة التتبع، كما تم استعراض الخدمات المقدمة للزبائن من خلال أقسام دائرة العناية بالمشتركين، وكيفية التحقق من رضا المشتركين، ودور العلاقات العامة في نقل صورة شركة الاتصالات الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تفاعل الطلاب بشكل إيجابي من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات لمسؤولي دوائر مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

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