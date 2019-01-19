شؤون فلسطينية

(أونروا): لم يتم دفع بدل الإيجار للأسر بغزة لعدم تقديم المانحين التمويل اللازم

(أونروا): لم يتم دفع بدل الإيجار للأسر بغزة لعدم تقديم المانحين التمويل اللازم
رام الله - دنيا الوطن
عقب الناطق باسم وكالة الغوث في قطاع غزة (أونروا)، عدنان أبو حسنة، على مطالب المحتجين في قضية دفع الإيجار لأصحاب البيوت المهدمة، مؤكداً أن الوكالة لم تتخلَ عن مسؤولياتها تجاه تلك الأسر.

وأضاف أبو حسنة: أن برنامج بدل الإيجار جزء من برنامج الطوارئ، وعدم دفع بدل الإيجار لما يقارب 1600 عائلة، يعود لنقص التمويل، جراء عدم تقديم المانحين تمويلاً لدفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يتم بناء منازلها.

وأوضح أن (أونروا) لا تملك تمويلاً لدعم برنامج الطوارئ لتقوم
بواجباتها تجاه هذه العائلات المشمولة في البرنامج، الذي توقف بشكل كامل جراء نقص التمويل، ونحن على اتصال مباشر مع المانحين، ولم نتلق أموالاً لدفع بدل إيجار حتى الآن.

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