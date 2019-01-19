شؤون فلسطينية

خلف: ماتياس شمالي لم يستجب لطلب دفع بدل إيجار لـ 1600 أسرة

خلف: ماتياس شمالي لم يستجب لطلب دفع بدل إيجار لـ 1600 أسرة
ماتياس شمالي
رام الله - دنيا الوطن
أرجع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، السبب الرئيسي في استدامة أزمات وكالة الغوث الدولية (أونروا) إلى مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، ماتياس شمالي.

وقال خلف: شمالي لم يستجب حتى اللحظة للطلبات المتكررة من أجل دفع بدل الإيجار لنحو 1600 أسرة فلسطينية لا زالت بيوتهم مدمرة، ولم يتم إعادة بنائها.

وأضاف خلف، أنه ينبغي على (أونروا) دفع بدل إيجار لأصحاب البيوت المُدمرة، لأنهم أصبحوا بلا مأوى في ظل الأوضاع الصعبة والبرد القارس، وهذه حقوق يجب على إدارة الوكالة
الاستجابة لها، لأن مطالبهم مستحقة.

وأوضح قائلًا: لن نقبل عدم الاستجابة لمطالب الأسر الفلسطينية، متابعً: إدارة الوكالة تُصِر على استدامة الأزمة، وعدم إيجاد حلول لها.

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