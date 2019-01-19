اتفاقية بين الهند وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن إسرائيل والهند، اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات الأمنية والتكنولوجية والاقتصادية.ووفقاً لهذه المصادر، فقد تم الاتفاق على ذلك خلال زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إلى الهند مؤخراً، والتي عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الهنود، وفي مقدمهم رئيس الحكومة ناريندرا مودي.وخلال الاجتماع مع هذا الأخير، جرت محادثة هاتفية بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وأشارت المصادر، إلى أن بن شبات، استعرض أمام مضيفيه جهود إيران الرامية إلى التموضع عسكرياً في سورية، ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.