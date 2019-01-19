ادعيس خلال مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية: الأقصى يتعرض لهجمة تهدد وجوده





جاء ذلك، خلال لقاء وسائل الإعلام العربية والعالمية على هامش افتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.





ووضع ادعيس، خلال لقاءاته مع المرجعيات الدينية في العالمين العربي والإسلامي المشاركة في هذا المؤتمر، في صورة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس من انتهاكات يومية أصبحت تشكل خطراً كبيراً على السيادة الوطنية الفلسطينية، فما يتعرض له الأقصى أصبح يتجاوز المخططات التي تنوي تقسيمه زمنياً ومكانياً باتجاه إنهاء وجوده عملياً وإيجاد مكانه "هيكلهم المزعوم".





وطالب ادعيس المرجعيات الدينية بالعمل سوية على حمل قضية القدس والمسجد الأقصى في كافة المحافل الدولية، التي يشاركون بها، هذا بالإضافة إلى دعمه ونصرته في القطاعات كافة دون تردد لما في هذا الأمر من دعم للمواطن المقدسي للثبات في مدينته ومقدساته.

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية: إن المؤتمرات الجامعة للمرجعيات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، كمؤتمر الأوقاف المصرية، والذي يأتي تحت عنوان مهم وضروري، هي فرصة مهمة لتوحيد الشعوب في العالمين بما يخدم قضايا هذه الشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية، وخاصة لما تتعرض له من أخطار كبيرة منذ الاعتراف المشؤوم بالقدس عاصمة لاسرائيل من قبل أمريكا.