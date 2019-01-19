شؤون فلسطينية

ممثلا عن الرئيس: أبو عمرو يحضر قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية

ممثلا عن الرئيس: أبو عمرو يحضر قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حضر نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قداس منتصف الليل للطائفة الأرمنية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الأرمني.

وترأس القداس بطريرك الأرمن الأرثوذكسي في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان، الذي تمنى في كلمته أن يحل السلام في أرض السلام، وفي العالم أجمع.

وقال: "نقول لفخامة الرئيس محمود عباس أثبتت أعمالكم ما يؤكد رسالتكم، وسجل التاريخ أنك الراعي المؤتمن على الشعب الذي ما زالت جراحه تنزف وما زالت طريق آلامه لتحقيق الحرية والسلام مستمرة، وإننا نعي خطورة وصعوبة هذه المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فالضغوطات كثيرة والتحديات جمة والخيارات تكاد تكون غير متاحة، لكننا على ثقة بحكمتك وبثبات موقفك ومدى محبتك لأبناء شعبك ومدى إيمانك بالسلام".

وحضر القداس كل من: محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي علاء الشلبي، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الكنائس والمؤسسات والجمعيات ووجهاء وأبناء الطائفة، ورجال الدين المسيحيين.

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