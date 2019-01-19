أبو بكر يُطالب الإحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، الذي يعيش أوضاعا صحية معقدة، وأن استمرار اعتقاله قد يؤدي إلى استشهاده، لأنه بحاجة إلى رعاية صحية وعلاجات خاصة لإنقاذ حياته.وأوضح اللواء أبو بكر، أنه تم إرسال طاقم من وزارة الصحة الفلسطينية لزيارة سامي ومعاينة حالته، وفور وصولهم إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، تم منعهم من الزيارة، بحجة أن هذا المستشفى تابع لإدارة السجون، ويضم عدداً من الأسرى الأمنيين، وأنه لو كان في مستشفى مدني لسمح لهم بزيارته.وأضاف اللواء أبو بكر " تمكنا من الحصول على التقرير الطبي لسامي، وذلك عقب الفحوصات الطبية التي أجريت له الخميس الماضي في مستشفى (أساف هيروفيه)، وتم عرض هذا التقرير على طبيب مختص من الداخل الفلسطيني المحتل، والذي أكد على أن حالة سامي خطيرة جداً، وبحاجة الى علاجات ومتابعة صحية على مدار الساعة، وأن كل يوم يمر عليه، وهو بهذا الوضع يجعله قريباً جداً من الموت".وأكد اللواء أبو بكر أن هناك تشاوراً مع العديد من المؤسسات الفلسطينية، للتعاون في إنقاذ حياة سامي، حيث عقد اجتماع مطول قبل يومين مع وزير العدل علي أبو دياك، وتم الاتفاق على ممارسة ضغط موحد في كافة الاتجاهات.وأشار اللواء أبو بكر إلى أن الهيئة بعثت رسالة عاجلة لأكثر من 20 مؤسسة وجهة دولية حقوقية وإنسانية وقانونية، من بينها الرباعية الدولية، ومكتب الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، مفادها أن هناك تخوفاً حقيقياً يتهدد حياة الأسير أبو دياك، وقد يفارق الحياة في أية لحظة في حال لم يكن هناك تدخل سريع لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان".‎ يذكر أن الأسير أبو دياك (35 عاماً) سكان سيلة الظهر قضاء جنين، ويرقد فيما تسمى مستشفى (سجن الرملة)، معتقل منذ أواسط العام 2002، ومحكوم (3 مؤبدات و30 عاماً)، مصاب بورم سرطاني خطير، كما أجريت له عملية جراحية في أيلول/ سبتمبر 2015 بمستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، تم خلالها استئصال 80 سم من أمعائه، وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير مكانها، مما أدى لإصابته بفشل كلوي ورئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.