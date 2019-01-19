شؤون فلسطينية

الفاتيكان يُرسل أساقفة للاطلاع على أوضاع الأرض المقدسة

الفاتيكان يُرسل أساقفة للاطلاع على أوضاع الأرض المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم نحو أربعين أسقفاً وشخصيات كنسية من مختلف أنحاء العالم زيارتهم إلى الأرض المقدسة، بلقاء جمعهم في دير مار الياس على جبل الكرمل في حيفا لتلخيص نحو أسبوع شمل العديد من الزيارات الميدانية في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل للاطلاع على الأوضاع في البلاد من أجل إعداد تقرير للكرسي الرسولي (الفاتيكان) بهذا الصدد.

وقد استهل الوفد زيارته بلقاء مع المدبر السولي لبطريركية اللاتين في القدس المطران بيير باتيستا بيتسابالا، تلاه زيارة إلى شمال الضفة الغربية التي تمحورت في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها، حيث عبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع اللاجئين الفلسطينيين.

وقضى الوفد جزءاً كبيراً من الوقت في حيفا حيث استمع إلى شرح من وديع أبو نصار، مستشار مجلس الاساقفة في الأرض المقدسة، حول الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد وبعض المعطيات عن اعداد الفئات المتعددة من المواطنين وما تقوم به الكنائس المحلية من عمل في ميادين مختلفة، كما استمع الوفد إلى عضو الكنيست عايدة توما-سليمان حول التحديات التي تواجه المواطنين العرب في إسرائيل، اضافة إلى شرح عن الوضع الراهن للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وزار الوفد عدد من المؤسسات التابعة للكنائس في حيفا، مثل المشفى الايطالي ومدرسة "راهبات الناصرة" ومؤسسة "القلب الأقدس" التي تعنى بالاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما زار الوفد قرية إقرت المهجرة، وعبر عن تضامنه مع أهلها وعن رغبته العمل لطرح قضية إقرت وبرعم في المحافل الدولية، والتقى في قرية معليا الجليلية بعدد من رؤساء المجالس البلدية، الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجههم، بالأساس بسبب التمييز بالميزانيات التي يحصلوا عليها من الوزارات المختلفة.

الجدير بالذكر، أن زيارة هذا الوفد، تأتي استمراراً لتقليد يستمر منذ نحو عشرين عاماً، يقوم بناء عليه نحو أربعين أسقفاً من حول العالم بزيارة الأرض المقدسة لعدة أيام في أواسط كانون الثاني/ يناير من كل عام، يتلوها بتقديم تقرير للكرسي الرسولي، الذي يقوم بدوره بدراسة التقرير، واتخاذ بعض القرارات بناء على التوصيات المقدمة له.




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