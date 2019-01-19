الاحتلال يعتقل شابا من القدس ويمدد اعتقال آخر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الشاب إياد علاء غيث من حي العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال في القدس.في السياق، أفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن الإحتلال مدد ليلة أمس اعتقال الشاب محمد عودة من بلدة سلوان إلى الاثنين المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله يوم الثلاثاء الماضي.