الحكومة: تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات تصريحات "الأعرج"

رام الله - دنيا الوطنتابعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.وأضاف المتحدث الرسمي أن جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة.وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.