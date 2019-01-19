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كاتب سعودي: "جمال خاشقجي" حي يرزق ولم يمت

كاتب سعودي: "جمال خاشقجي" حي يرزق ولم يمت
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد أكاديمي سعودي، أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي، لا يزال حيا يرزق، مشيرا إلى وجود مؤامرة تستهدف المملكة.

وقال الأكاديمي صالح السعدون، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين بعرعر، عبر حسابه عبر موقع (تويتر): إن "الخائن جمال خاشقجي حي يرزق، ولم يمت، ولم تحدث أي جريمة بالأصل، إلا إن كان سيقتل مستقبلا وتقطع جثته في الأسابيع المقبلة".

وزعم السعدون أن ما توصل إليه، هو تحليل لتغريدات مثيرة أطلقتها شخصية أميركية، لم يسمها.

وقال: "تغريدات لشخصية أميركية أتت بتفاصيل مدهشة ومراعاة للحقيقة القائلة بأنه ليس كل ما يعرف يقال، وخضوعا للحساسيات الوطنية العليا، فإننا لن نأتيكم بكل ماقال"، مضيفًا: "ولو أتيتكم به لذهلتم أيما ذهول".

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