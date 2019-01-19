وزارة التربية تُناقش تطوير أسس التوظيف ومراجعتها

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة وزيرها د. صبري صيدم، من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية، اليوم، ورشة عمل لمناقشة سبل تطوير أسس ومعايير التوظيف في قطاع التعليم ومراجعتها؛ وذلك بهدف إعطاء فرص أكبر للخريجين الجدد.جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، ومدير شؤون الموظفين، مهند أبو شمة، وعدد من رؤساء أقسام وموظفي الشؤون الإدارية في الوزارة ومديرياتها.وأكد صيدم اهتمام الوزارة بتطوير الأسس والمعايير المأخوذ بها في عملية التوظيف، وذلك بما يحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحرص على اختيار المعلمين الأكفياء لإدارة العملية التعليمية.وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في عملية التوظيف، وتطبيق الأسس والمعايير بكامل حيثياتها، ومتابعة قضايا المواطنين والمراجعين، والرد على استفساراتهم.من جهته، أشار مجاهد إلى دور الوزارة الفاعل في العمل على تطوير أسس التوظيف سنوياً؛ بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً حرص الوزارة الدائم على تحقيق تكافؤ الفرص، وتطوير عملية التوظيف، واستقطاب الكوادر التعليمية الأجدر والأفضل.وتضمنت الورشة التي أدارها أبو شمة؛ عدة عروض ومداخلات متخصصة، والتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يترجم مساعي الوزارة وتركيزها على تطوير نوعية التعليم وتحسين مخرجاته؛ عبر اختيار المعلمين والموظفين المؤهلين بما ينسجم مع رؤية الوزارة التطويرية.