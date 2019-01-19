قطامي: الكويت تُسدد التزاماتها لشبكة الأمان المالي لصالح صندوقي الأقصى والقدس

رام الله - دنيا الوطنأعرب ناصر قطامي، مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، عن تقديره وشكره لالتزام الدول العربية بتسديد الأقساط المستحقة عليهم لصندوقي الأقصى والقدس؛ ليتمكن من تنفيذ واجباته تجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاعات التعليم، الصحة والحكم المحلي تلبية للاحتياجات الملحة للهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن.وقال قطامي: "إن كل الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم فخامة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يرحبون ويقدرون الاستجابة الكريمة لكل من دولة الكويت والأشقاء العرب في المملكة العربية السعودية، ومملكة المغرب، على الالتزام بتسديد حصصهم المترتبة عليهم لصالح شبكة الأمان المالية لدعم موارد صندوقي الأقصى والقدس".وأضاف: "تلقينا مذكرة رسمية بهذا الشأن من وزارة الخارجية والمغتربين (الادارة العامة للشؤون العربية) موجهة من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية".وأشار قطامي الى أهمية دعوة الدول العربية إلى سرعة والإيفاء بالتزاماتها بناء على قرار القمة العربية في البحر الميت، إلى جانب تعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، نظراً لما يمر به الشعب الفلسطيني من ضغوطات مالية وظروف سياسية واقتصادية.